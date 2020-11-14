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Айза Долматова получила с экс-супруга 1200 рублей алиментов

Ведущая шоу "Любовь на выживание" снова пожаловалась на поведение бывшего мужа.

Айза Долматова получила с экс-супруга 1200 рублей алиментов

По словам Долматовой, экс-супруг всячески старается оставить сына без алиментов. Айза объяснила, что официально бывший супруг нигде не работает, поэтому в качестве выплат на ребёнка ей достаются сущие крохи.

Ведущая поиронизировала над суммой алиментов, которая пришла ей от Дмитрия Анохина. Сумма выплат составила всего 1200 рублей.

"Вы бы знали, что сейчас Дима творит, чтобы избежать алиментов и т. д. Это такой стыд и такая боль. Если что, алименты в этом месяце составили 1200 рублей. Ох, шиканёт Элвис", — говорит Айза.

Женщина уверена, что виной всему жадность экс-супруга. Айза советует девушкам избегать скупых мужчин и не рожать от них детей.

Ведущая ставит в пример своего предыдущего мужа — рэпера Гуфа (Алексея Долматова). По её словам, он сам без каких-либо принуждений стабильно помогает ей деньгами.

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