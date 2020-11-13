Супруга Эммануила Виторгана дала совет Борису Корчевникову

Ирина Млодик с мужем стали гостями программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Впечатления от общения с Корчевниковым у нее сложились самые положительные.

Она призналась, что тоже имела проблемы со здоровьем, поэтому может дать совет.

"От самого человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы — молодец. Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите! Так держать! С уважением к вам!" — написала Ирина в своём микроблоге.

Подписчики Млодик тут же присоединились к тёплым словам.

Они отметили, что Борис Корчевников является одним из самых порядочных ведущих на телевидении. Тех, кто позволил себе плохо отзываться о Борисе, интернет-пользователи назвали бессовестными людьми.