Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера

София Евдокименко опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлено со своим женихом.

Избранником Софии стал 31-летний миллионер украинского происхождения Денис Жданов.

Как сообщает "Собеседник", молодой человек входит в рейтинг лучших молодых IT-предпринимателей Европы Forbes.

Сообщается, что возлюбленные собираются заключить брак в 2021 году.

Ранее девушка встречалась с предпринимателем из Франции. Прошлого кандидата в женихи внучки София Ротару очень одобряла.

О новом молодом человеке Софии известно, что он "начинал со съемной квартиры на Украине и нулевых инвестиций". Позже ему удалось выстроить "мощную экосистему приложений для повышения производительности": Scanner Pro, Calendars и PDF Expert.