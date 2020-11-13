София Евдокименко опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлено со своим женихом.
Избранником Софии стал 31-летний миллионер украинского происхождения Денис Жданов.
Как сообщает "Собеседник", молодой человек входит в рейтинг лучших молодых IT-предпринимателей Европы Forbes.
Сообщается, что возлюбленные собираются заключить брак в 2021 году.
Ранее девушка встречалась с предпринимателем из Франции. Прошлого кандидата в женихи внучки София Ротару очень одобряла.
О новом молодом человеке Софии известно, что он "начинал со съемной квартиры на Украине и нулевых инвестиций". Позже ему удалось выстроить "мощную экосистему приложений для повышения производительности": Scanner Pro, Calendars и PDF Expert.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.