Внучка Гурченко не может поделить с отцом имущество актрисы

После смерти именитых людей нередко начинаются тяжбы за наследство. Не исключением стали родственники Людмилы Гурченко.

Внучка легенды отечественного кинематографа Елена Королёва объяснила, что найти взаимопонимание с отцом ей мешает его любовница.

По словам Елены, они уже почти договорились с папой, как поделят наследство Людмилы Марковны, однако пассия отца вставляет им палки в колёса.

Девушка рассказала, что коварная возлюбленная отца живёт рядом с родственниками легендарной актрисы и постоянно вмешивается в их отношения.

Потомки Гурченко не могут до сих пор договориться о том, как поделить две квартиры и загородный дом актрисы.

Елена Королёва пообещала, что если спор завершится в её пользу, то она устроит в загородном доме актрисы музей в честь именитой бабушки.