Илья Кнабенгоф: "Раньше пили, но мечтали о звёздах"

Лидер группы "Пилот" ностальгирует по космической эпохе.

Илья Кнабенгоф в интервью НСН восхитился личностью Илона Маска. На то, чтобы поговорить об американском изобретателе, его натолкнула новость о том, что космические туристы скоро отправятся в путешествие на корабле Space X Илона Маска.

Музыкант объяснил, что недавно прочитал книгу об Илоне Маске. Герой повествования показался ему очень похож по своему мировоззрению на человека советской эпохи.

"Как человек, который вырос в СССР, я помню, как люди на кухнях все так же выпивали, как и сейчас, но все разговаривали о науке", — сказал певец.

Он рассказал о том, что раньше людей обуревали очень светлые, хорошие и добрые мечты. Илон Маск, по мнению исполнителя, очень соответствует портрету вдохновенного мечтателя.