Лидер группы "Пилот" ностальгирует по космической эпохе.
Илья Кнабенгоф в интервью НСН восхитился личностью Илона Маска. На то, чтобы поговорить об американском изобретателе, его натолкнула новость о том, что космические туристы скоро отправятся в путешествие на корабле Space X Илона Маска.
Музыкант объяснил, что недавно прочитал книгу об Илоне Маске. Герой повествования показался ему очень похож по своему мировоззрению на человека советской эпохи.
"Как человек, который вырос в СССР, я помню, как люди на кухнях все так же выпивали, как и сейчас, но все разговаривали о науке", — сказал певец.
Он рассказал о том, что раньше людей обуревали очень светлые, хорошие и добрые мечты. Илон Маск, по мнению исполнителя, очень соответствует портрету вдохновенного мечтателя.
"Если бы у нас таких людей было бы побольше на планете, возможно, мы бы изменили этот мир к лучшему. Так что, дорогие туристы, вперед, в космос", — объяснил солист группы "Пилот".
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