Сергей Шнуров в стихах потроллил Пригожина

Сетевая перепалка лидера группы "Ленинград" и продюсера продолжается.

Иосиф Пригожин недавно высказался за чистоту русского языка. Главным проводником матерной брани в общество Иосиф Игоревич назвал Сергея Шнурова.

По мнению продюсера, общество необходимо спасать от матерной брани солиста группы "Ленинград".

Сергей Шнуров не остался в долгу. Как всегда, он ответил своему интернет-оппоненту в стихах.

Сергей поставил Пригожина в один ряд с Юрием Лозой и Никитой Джигурдой, намекая на то, что Пригожин не упускает случая высказаться по тому или иному актуальному вопросу.