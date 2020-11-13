Сетевая перепалка лидера группы "Ленинград" и продюсера продолжается.
Иосиф Пригожин недавно высказался за чистоту русского языка. Главным проводником матерной брани в общество Иосиф Игоревич назвал Сергея Шнурова.
По мнению продюсера, общество необходимо спасать от матерной брани солиста группы "Ленинград".
Сергей Шнуров не остался в долгу. Как всегда, он ответил своему интернет-оппоненту в стихах.
Сергей поставил Пригожина в один ряд с Юрием Лозой и Никитой Джигурдой, намекая на то, что Пригожин не упускает случая высказаться по тому или иному актуальному вопросу.
"Несётся аморальная орда,
Нам свежий воздух словарей даря,
Неправы все.
Лишь ты и Джигурда
С Лозой, как три богатыря,
Стоите на защите рубежей,
И женщин, и детей, и их мужей", — написал Шнуров в своём Instagram.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.