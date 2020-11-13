Сын Сергея Зверева судится с отцом из-за квартиры

Противостояние знаменитого стилиста с сыном перетекло в судебную плоскость.

Ребёнок, которого называли представителем золотой молодёжи, подрос и отплатил отцу чёрной неблагодарностью.

Сергей Зверев-младший полностью вышел из-под контроля звёздного отца. Молодой человек, который узнал о том, что он приёмный, женился без благословения известного стилиста селебрити, чем навлёк на себя гнев богатого папы.

До последнего времени Сергей заявлял, что не нуждается в подачках отца. Парень самоотверженно трудился грузчиком. Недавно стало известно, что он устроился на работу в одну из московским фирм системным администратором.

Что-то заставило молодого человека, который кочует с супругой по съёмным квартирам, возобновить притязания к человеку, который воспитал его как родного.

Сергей Зверев-младший не только хочет отсудить у отца квартиру, в которой он прописан, но собирается взыскать со стилиста компенсацию материального ущерба.

Конфликты в семье Зверевых начались после того, как молодой человек узнал, что он не родной сын звёзды.