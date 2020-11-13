Ведущая откровенно рассказала о самом тяжёлом периоде своей жизни.
В интервью программы "Эмпатия Манучи" Тутта Ларсен вспомнила, какой ад она пережила в прошлом. Звезда экрана поведала, что на себе испытала поговорку о том, что беда не ходит одна.
Проблемы возникли одновременно. Два десятка лет назад ведущая узнала, что ей изменяет супруг, который не стеснялся водить любовниц в семейную квартиру.
На фоне эмоционального стресса у ребёнка, которого носила под сердцем Тутта, развивалась патология, несовместимая с жизнью. Женщина приняла решение об аборте на большом сроке. С высоты прожитых лет ведущая размышляет о том, что следовало бы поступить по-другому.
"На самом деле если бы я знала то, что знаю сейчас, то доносила бы, родила, попрощалась и похоронила", — рассказала Ларсен Вячеславу Манучарову.
Тутта призналась, что ей даже ставили диагноз ВИЧ и говорили, что она умирает. К счастью, вердикты и прогнозы медиков оказались ошибочными.
Сейчас женщина счастлива в новом браке и воспитывает троих детей.
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