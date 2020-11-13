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Анастасия Заворотнюк "несколько изменилась внешне"

Одной из причин, из-за которой Анастасия Заворотнюк скрывается от общественности, является то, что внешность звезды сериала "Моя прекрасная няня" претерпела заметные изменения из-за болезни.

Анастасия Заворотнюк "несколько изменилась внешне"

Одну из самых красивых актрис российского кино Анастасию Заворотнюк не может не беспокоить то, как она выглядит. Борьба с болезнью отразилась на внешнем облике Анастасии.

Об этом в интервью каналу НТВ рассказала певица Анна Калашникова, отметив, что актриса "несколько изменилась внешне".

Анна объяснила, что о полном выздоровлении Анастасии говорить рано.

"Но то, что в её состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно", — сказала Калашникова.

Родные актрисы тщательно оберегают актрису от объективов фотокамер. Временно территория для прогулок ограничилась площадью приусадебного участка особняка Заворотнюк.

Понятно стремление актрисы скрыть от взглядов бесцеремонных людей не самый лучший период своей жизни.

Поклонники Анастасии Заворотнюк не устают адресовать актрисе самые искренние слова поддержки.

"Нам всё равно, как Вы выглядите, Анастасия. Для нас Вы всегда красавица. Главное — выздоравливайте!"— пишут сердобольные интернет-пользователи в адрес любимой актрисы.

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