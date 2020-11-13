Шоу, созданное в стилистике 90-х, под названием "FAKE не FAKE" построено на оригинальной идее. Участники проекта в процессе передачи разоблачают разного рода фейки.
Премьера шоу уже состоялась. В нём участников просили догадаться, какая новость в интернете является ложной. Тому, кто лучше всех разбирается в обмане, предстояло еще одно испытание.
Финалист должен был отгадать, какой из трёх бриллиантов является настоящим. Победителю шоу не удалось определить подлинный камень, поэтому он ушёл с пустыми руками.
Ведущая новой передачи Ида Галич объявила что гордится своим детищем и очень рассчитывает на успех творческого начинания.
Интернет-пользователи не оценили восторг видеоблогера, отметив что шоу получилось неискренним.
"Кто оставляет положительные комментарии? Шоу получилось каким-то ненастоящим и непродуманным", — написали хейтеры.
При этом, в Сети признали, что сама концепция проекта очень выигрышная.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.