Получилось неискренне. Шоу Иды Галич раскритиковали в Сети

Шоу, созданное в стилистике 90-х, под названием "FAKE не FAKE" построено на оригинальной идее. Участники проекта в процессе передачи разоблачают разного рода фейки.

Премьера шоу уже состоялась. В нём участников просили догадаться, какая новость в интернете является ложной. Тому, кто лучше всех разбирается в обмане, предстояло еще одно испытание.

Финалист должен был отгадать, какой из трёх бриллиантов является настоящим. Победителю шоу не удалось определить подлинный камень, поэтому он ушёл с пустыми руками.

Ведущая новой передачи Ида Галич объявила что гордится своим детищем и очень рассчитывает на успех творческого начинания.

Интернет-пользователи не оценили восторг видеоблогера, отметив что шоу получилось неискренним.

"Кто оставляет положительные комментарии? Шоу получилось каким-то ненастоящим и непродуманным", — написали хейтеры.

При этом, в Сети признали, что сама концепция проекта очень выигрышная.