"Иванушки" выступят на одной сцене с Сориным и Яковлевым

Своё 25-летие "Иванушкам" отметить на сцене не удастся из-за эпидемии COVID-19.

Подготовленные концерты переносятся на ноябрь 2021 года.

Это омрачает продюсеров и участников группы, так как они подготовили для зрителей нечто феерическое.

Режиссер-постановщик концерта Никита Садовников объяснил, что они будут брать техническими "фишками".

Организаторы юбилейного представления отметили, что любимые "Иванушки" предстанут перед публикой такими, какими их привыкли видеть. Ребята останутся сами собой, поэтому ни стразами, ни перьями исполнители не будут поражать публику.

Для концерта в честь сценической деятельности сроком в четверть века фанатам приготовили встречу с солистами, которые ушли из жизни молодыми.

Технические возможности сегодня позволяют "воскресить" тех, кого с нами нет. Режиссеры предсказывают, что иллюзия присутствия на юбилейном вечере Олега Яковлева и Игоря Сорина будет впечатляющей.

"Один номер будет посвящен Олегу, другой — Игорю. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будет своя стилистика. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно", — рассказал Садовников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что супруг Ким Кардашьян подарил жене на юбилей голограмму её умершего отца.