Возьмите меня! Елена Воробей собирается замуж

Для звезды "Аншлага" это будет четвёртый по счёту брак.

53-летняя юмористка собирается вновь попытать счастья в личной жизни.

О новом замужестве комедийной актрисы Елены Воробей окружающие догадались по огромному кольцу на безымянном пальце женщины. В нём она появилась на одном из светских мероприятий.

Воробей не стала отрицать предстоящего замужества. О будущем супруге она сказала только то, что он далёк от мира шоу-бизнеса.

Елена Яковлевна объяснила, что не хотела бы раньше времени хвастаться своим женским счастьем.

"Я не люблю заглядывать наперёд до такой степени", — объяснила Воробей журналистам передачи "Светская хроника" Пятого канала.

17-летняя дочь одобрила выбор мамы и всецело желает ей счастья

Именно в четвёртом по счёту браке артистка надеется обрести желаемое семейное благополучие.

Ранее Воробей рассказывала, что первый брак она заключила ради московской прописки. Вторую свадьбу сыграла по расчёту. Третий брак оказался неудачным из-за измен мужа. Дочь Софью актриса родила от бизнесмена Игоря Константиновича, с которым не состояла в официальном браке. Мужчина скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью, упав с лестницы.