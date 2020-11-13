Лестница в небеса?: Светлаков напугал подписчиков

Юморист, которого госпитализировали с тяжёлой формой коронавируса, опубликовал в своём Instagram необычные кадры.

Сергей Светлаков выложил короткий видеофрагмент, на котором изображена ужасного вида лестница. Ржавая грязная конструкция вдоль обшарпанной бетонной стены произвела на подписчиков удручающее впечатление.

На фоне слухов о тяжёлом состоянии Светлакова такие кадры вызвали абсолютное недоумение поклонников юмориста.

"Вот это я провалился", — говорит Сергей на видео продолжительностью несколько секунд.

Создалось впечатление, что артист находится в глубоком бетонном капкане.

Напрасно фолловеры умоляли Сергея объяснить им значение странных кадров.

"А в чем прикол? Типа лестница в небеса?" — недоумевают люди.

Светлаков говорит с интернет-аудиторией загадками.

"Спасибо за лестницу! Всё будет хорошо! Всем здоровья и терпения!" — написал юморист под загадочным видео.

Подписчики предположили, что таким метафорическим способом Сергей пытается сообщить о своей болезни.