Юморист, которого госпитализировали с тяжёлой формой коронавируса, опубликовал в своём Instagram необычные кадры.
Сергей Светлаков выложил короткий видеофрагмент, на котором изображена ужасного вида лестница. Ржавая грязная конструкция вдоль обшарпанной бетонной стены произвела на подписчиков удручающее впечатление.
На фоне слухов о тяжёлом состоянии Светлакова такие кадры вызвали абсолютное недоумение поклонников юмориста.
"Вот это я провалился", — говорит Сергей на видео продолжительностью несколько секунд.
Создалось впечатление, что артист находится в глубоком бетонном капкане.
Напрасно фолловеры умоляли Сергея объяснить им значение странных кадров.
"А в чем прикол? Типа лестница в небеса?" — недоумевают люди.
Светлаков говорит с интернет-аудиторией загадками.
"Спасибо за лестницу! Всё будет хорошо! Всем здоровья и терпения!" — написал юморист под загадочным видео.
Подписчики предположили, что таким метафорическим способом Сергей пытается сообщить о своей болезни.
"Лестница есть, выкарабкаетесь! Сергей, поскорее выздоравливайте!" — пишут Светлакову сердобольные подписчики.
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