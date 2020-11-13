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Это "замечательное хулиганство". Боярский похвалил Гарика Харламова

Культовый актёр советского кино порассуждал на тему современного юмора.

Это "замечательное хулиганство". Боярский похвалил Гарика Харламова

Маститый кинодеятель Михаил Боярский высказал своё мнение по поводу того, что кажется ему смешным. В качестве недосягаемого образца первоклассного юмора актёр назвал непререкаемые авторитеты прошлого — Аркадия Исааковича Райкина и Фаину Георгиевну Раневскую.

Не отказал Михаил Сергеевич в наличии юмористического таланта и современным представителям комедийного жанра.

Боярский похвалил Гарика Харламова. Его игру в образе Эдуарда Сурового он назвал "замечательным хулиганством".

Удостоились одобрения актёра Михаил Галустян, Сергей Светлаков, юмористы из шоу "Уральские пельмени". Вот Евгению Петросяну повезло меньше. Артист отметил, что его юмор никогда не был ему близок.

"Comedy Club мне ближе", — признался актёр.

При этом звезда золотого века советского кинематографа порекомендовал юмористам современности воздержаться от съёмок в кино.

"Но стоит им добраться до серьёзного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке. А это смешно безумно. Как сыграл Ролан Быков "логопефа" в фильме "По семейным обстоятельствам" — это очень высокий юмор! Высочайший!"— написал Боярский в своём Instagram-аккаунте.

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