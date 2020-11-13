Верке Сердючке не понравились интерьеры "своей" квартиры

Украинский шоумен Андрей Данилко прокомментировал фото, которое выдают в Сети за интерьер его квартиры.

Юморист назвал фотографии фейком, однако узнал в снимках обстановку знакомой квартиры. Данилко объяснил, что действительно живёт в историческом доме №25 на Крещатике в Киеве, однако квартира, которую объявили его жилплощадью, принадлежит не ему.

"Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте", — пояснил музыкант.

Больше всего "Верку Сердючку" уязвило то, что журналисты могли подумать, что он может жить в такой безвкусной обстановке.

"Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид", — возмутился артист.

Издание "Одна минута" под снимками интерьеров, которые так не понравились "Сердючке", сообщало, что апартаменты Данилко состоят из 12 комнат, шести санузлов и трёх ванных комнаты.

По поводу наличия столь многочисленных санузлов в Сети успели пошутить.

"Конечно, ведь Андрей Данилко и Верка Сердючка ходят в разные туалеты. По три на каждого", — острят сетевые юмористы.

Андрей предположил, что у СМИ закончились инфоповоды, поэтому журналисты решили исказить факты относительно его жизни.