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Mash: фирма Газманова закрылась из-за убытков

Как сообщает Telegram-канал Mash, налоговая инспекция заблокировала счета фирмы Олега Газманова.

Продюсерская компания Олега Михайловича якобы не смогла расплатиться за ремонт, проведённый в офисном помещении.

Прошла информация, что Фонд капитального строительства собирается взыскать с фирмы 29 тыс. рублей.

Сам Газманов опровергает сообщения о том, что он является владельцем бизнеса.

Mash рассказывает, что фирма "Газманов Продакшн" потерпела убытки из-за эпидемии коронавируса, поэтому обанкротилась.

Олег Михайлович рассказывал только о том, что из-за пандемии пострадала его концертная деятельность.

"Я сильно пострадал. У меня более 100 концертов отменилось", — объяснял Газманов в интервью газете "Комсомольская правда".

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