Как сообщает Telegram-канал Mash, налоговая инспекция заблокировала счета фирмы Олега Газманова.
Продюсерская компания Олега Михайловича якобы не смогла расплатиться за ремонт, проведённый в офисном помещении.
Прошла информация, что Фонд капитального строительства собирается взыскать с фирмы 29 тыс. рублей.
Сам Газманов опровергает сообщения о том, что он является владельцем бизнеса.
Mash рассказывает, что фирма "Газманов Продакшн" потерпела убытки из-за эпидемии коронавируса, поэтому обанкротилась.
Олег Михайлович рассказывал только о том, что из-за пандемии пострадала его концертная деятельность.
"Я сильно пострадал. У меня более 100 концертов отменилось", — объяснял Газманов в интервью газете "Комсомольская правда".
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.