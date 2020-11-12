Виторган рассказал, что Собчак негативно подействовала на его карьеру

Актёр рассказал, что брак со светской львицей привёл к тому, что его перестали приглашать сниматься в кино.

По его мнению, это могло быть связано с тем, что в то время Ксения Собчак активно строила свою политическую карьеру.

Профессиональный застой у мужчины длился около года.

"Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: "Её убрали из телевидения. Ну, фиг знает, как там пойдёт дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать. Лучше не брать", — объяснил Виторган в интервью YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Сейчас Виторган снова востребованный актёр. Он больше работает в театре, чем в кино.

Максим Эммануилович рассказал, что спокойно относится к поклонникам, которые просят сделать с ним общий снимок.

Он отметил, что люди не вторгаются в его личную жизнь. Лишь иногда ему приходится осаживать бесцеремонных любителей пообщаться со знаменитостью.