Александр Соколовский распрощался с холостяцкой жизнью

Звезда "Молодежки" поделился кадрами со свадебного торжества.

Артист, известный по ролям в многосерийных фильмах "Гранд" и "Молодежка", устроил тихий праздник в честь своей женитьбы. Торжество прошло на территории подмосковного отеля.

Об избраннице актёра известно, что её зовут Светлана и она разделяет с новоиспеченным мужем его страсть к мотоспорту и путешествиям.

Счастливый актёр написал в своём Instagram-аккаунте восторженный пост. Он назвал свою жену "лучшей женщиной на Земле".

"Часто задают вопрос, о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей", — написал Александр романтичные слова в своём микроблоге.

Молодую пару поздравили Ирина Безрукова, Полина Максимова и многочисленные подписчики актёра.