Жена Петросяна высказалась о своих баснословных заработках

Татьяна Брухунова после своего громкого замужества стала медийным лицом.

На её аккаунт в данный момент подписаны почти 70 тысяч человек.

Женщина поддерживает интерес публики к своей персоне. После рождения сына Вагана она превратила свою страничку в социальных сетях в своеобразных блог о материнстве.

Активность Татьяны в медийном пространстве расценили как способ заработка. В СМИ появилась информация о том, что Брухунова наладила рекламный бизнес в Instagram. Сообщалось, что заработки жены юмориста исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей в день.

Жена Петросяна решила пошутить в ответ на это сообщение. Она спросила, где она может найти свои деньги от рекламной деятельности.