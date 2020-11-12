Татьяна Брухунова после своего громкого замужества стала медийным лицом.
На её аккаунт в данный момент подписаны почти 70 тысяч человек.
Женщина поддерживает интерес публики к своей персоне. После рождения сына Вагана она превратила свою страничку в социальных сетях в своеобразных блог о материнстве.
Активность Татьяны в медийном пространстве расценили как способ заработка. В СМИ появилась информация о том, что Брухунова наладила рекламный бизнес в Instagram. Сообщалось, что заработки жены юмориста исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей в день.
Жена Петросяна решила пошутить в ответ на это сообщение. Она спросила, где она может найти свои деньги от рекламной деятельности.
"Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились!", — сострила супруга юмориста.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.