Актёр, ставший знаменитым благодаря свой роли Рона Уизли в саге о Гарри Поттере, опубликовал фото с дочерью.
Артист Руперт Гринт, сыгравший рыжего мальчика из Хогвартса, подрос и обзавёлся семьёй.
32-летний Руперт разместил в своём микроблоге пост с фотографией, где он держит на руках маленькую дочку. Актёр пошутил, что опоздал с регистрацией в соцсети "всего на 10 лет".
Парень также поведал, что они с супругой выбрали малышке оригинальное имя. Звезда Гарри Поттера написал, что дочка носит имя Wednesday (в переводе с английского — "среда").
На новость откликнулся другой артист из фильма о мальчике-волшебнике Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя.
"Добро пожаловать, Уизли, самое время", — прокомментировал радостное известие Фелтон.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.