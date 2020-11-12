Рон из "Гарри Поттера" придумал необычное имя для дочери

Актёр, ставший знаменитым благодаря свой роли Рона Уизли в саге о Гарри Поттере, опубликовал фото с дочерью.

Артист Руперт Гринт, сыгравший рыжего мальчика из Хогвартса, подрос и обзавёлся семьёй.

32-летний Руперт разместил в своём микроблоге пост с фотографией, где он держит на руках маленькую дочку. Актёр пошутил, что опоздал с регистрацией в соцсети "всего на 10 лет".

Парень также поведал, что они с супругой выбрали малышке оригинальное имя. Звезда Гарри Поттера написал, что дочка носит имя Wednesday (в переводе с английского — "среда").

На новость откликнулся другой артист из фильма о мальчике-волшебнике Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя.