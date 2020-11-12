У Жванецкого нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

После смерти писателя-сатирика нашлись охотники подсчитать стоимость его наследства.

Так как доступ к счетам актёра имеют только близкие родственники, то любители оценивать чужое состояние, сумели "прикинуть" только примерную стоимость недвижимости знаменитого юмориста.

В собственности Михаила Жванецкого, который ушёл из жизни 6 ноября, числится немало жилых помещений.

У сатирика был огромный дом в Подмосковье. Особняк в 540 квадратных метров расположен на участке в три гектара. Риэлторы оценивают подобный дом примерно в 150 миллионов рублей.

Стоимость старого дома писателя близ Троицка оценивается в 30 миллионов рублей.

Около 15 лет назад Жванецкий купил квартиру в элитном "Доме писателей" в Старопименовском переулке. Один квадратный метр в данном жилье стоит около миллиона рублей. Кроме того, у Михаила Михайловича был дом в Одессе.

В общей сложности стоимость недвижимости знаменитого сатирика составляет ориентировочно около полумиллиарда рублей.

Всё это богатство достанется супруге и шестерым детям Михаила Михайловича.