В Сети обсуждают "пивной животик" Леонардо Ди Каприо

Свежие снимки звезды "Титаника" озадачили поклонников Лео.

Папарацци подловили актёра на пляже Малибу.

Ди Каприо отдыхал на побережье с актёром Эмилем Хиршем, с которым сдружился в процессе съёмок фильма "Однажды в Голливуде".

На фоне накачанного пресса друга фигура Лео явно проигрывала.

Ди Каприо находится сейчас не в лучшей физической форме. Связывают это с пресловутым карантином, который даже звёзд мировой величины выбил из колеи.

Леонардо, похоже, комплексы не мучают, поэтому он без стеснений загорал с голым торсом.

Взыскательные диванные критики обратили внимание на "пивной животик" культового актёра Голливуда.

Фотографии, на которых пухлый Лео отдыхал у моря, навели интернет-пользователей на забавную мысль.