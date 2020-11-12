Свежие снимки звезды "Титаника" озадачили поклонников Лео.
Папарацци подловили актёра на пляже Малибу.
Ди Каприо отдыхал на побережье с актёром Эмилем Хиршем, с которым сдружился в процессе съёмок фильма "Однажды в Голливуде".
На фоне накачанного пресса друга фигура Лео явно проигрывала.
Ди Каприо находится сейчас не в лучшей физической форме. Связывают это с пресловутым карантином, который даже звёзд мировой величины выбил из колеи.
Леонардо, похоже, комплексы не мучают, поэтому он без стеснений загорал с голым торсом.
Взыскательные диванные критики обратили внимание на "пивной животик" культового актёра Голливуда.
Фотографии, на которых пухлый Лео отдыхал у моря, навели интернет-пользователей на забавную мысль.
"Ди Каприо выглядит как среднестатистический дядя Лёня из России", — написали в Сети.
"Ничего удивительного. Лео же наш, русский", — острят хейтеры.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.