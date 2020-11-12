Лера Кудрявцева рассказала, что лишилась ещё одного друга

Ведущая рассказала, что за короткий промежуток времени потеряла сразу двух друзей.

Леру Кудрявцеву недавно потрясло известие, что погиб её соведущий, с которым они вместе вели передачу "Звёзды сошлись", Александр Колтовой.

Тележурналист разбился на легкомоторном самолёте в Подмосковье.

Во время церемонии награждения First Ladies Awards Russia'20, где она вручала награду Анжелике Агурбаш, Лера произнесла трогательную речь.

Ведущая рассказала, что погиб ещё один её друг из Испании, который приехал навестить приятеля в Армению.

Кудрявцева посетовала на то, что из-за войны умирает много спокойных и хороших людей, поэтому она призвала всех к миру.