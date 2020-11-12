Старшенбаум высказалась по поводу глухоты Бориса Корчевникова

Актриса осталась недовольна тем, как преподнесли её историю в передаче "Судьба человека".

По мнению Старшенбаум создатели передачи переврали её слова об отношениях с матерью.

Еще больше возмутило актрису то, что подняли старые слухи о её романе с актером Владимиром Яглычем.

"Это всегда была какая-то желтушная хрень, и вот она опять поднялась после программы "Судьба человека", которую за моей спиной опять засунули сюжет с Володей", — объяснила Старшенбаум свое негодование в сторис Instagram.

К возмущениям актрисы подписчики отнеслись с пониманием, однако её негативные высказывания о Борисе Корчевникове стали поводом укорить Анну в отсутствии тактичности.

В ответ на это Старшенбаум поделилась своим мнением по поводу диалога с ведущим, испытывающим проблемы со слухом.

"Неприлично предупреждать гостя до выхода на сцену о том, что все интервью гость вынужден будет говорить сам с собой и видеть макушку Бориса. Потому что тот не может вести диалог из-за глухоты!", — высказалась актриса.

То, что Старшенбаум не перестает говорить о своём интервью в программе "Судьба человека", навело интернет-пользователей на мысль о том, что актриса всеми силами пытается привлечь аудиторию к передаче со своим участием.