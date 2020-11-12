Я же не на Луне обитаю. Валерий Сюткин недоволен размером своей пенсии

Эпидемия коронавируса, из-за которой попали под запрет концерты и другие массовые мероприятия, заставила звёзд вспомнить о государственных выплатах.

Успешные представители шоу-бизнеса один за другим высказывались по поводу размера своей пенсии. В разное время тайну своих пенсионных выплат раскрывали Юрий Куклачёв, Юрий Стоянов, Лолита, Эммануил Виторган и другие медийные личности.

Певец Валерий Сюткин также рассказал о своей пенсии. Исполнитель лишь недавно вступил в ряды пенсионеров.

62-летний музыкант рассказал, что оформил пенсию, однако ему приходится много работать, чтобы содержать семью. Летом этого года артист снова стал отцом. Сына, которого назвали Лео, ему подарила его 45-летняя супруга.

"Я не жалуюсь, потому что это моя страна, мой народ. Я же не на Луне обитаю", — объяснил Сюткин изданию URA.ru.

Артист рассказал, что материальное благополучие пришло к нему относительно недавно. Певец признался, что работал за пять, и за десять, и за сто рублей.

Сюткин не назвал точную сумму своего пенсионного дохода, однако отметил, что его пенсия "не производит фурора".