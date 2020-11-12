Аполлоны. Костюшкин, Тарзан и Галустян устроили конкурс красоты

Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" опубликовал фотографию, на которой запечатлены он, Сергей Глушко и Галустян.

Костюшкин и Тарзан пытались впечатлить публику голым накаченным торсом. Галустян предстал перед взором ценителей мужской красоты в пиджаке на голое тело. Из-под пиджака проглядывает густая растительность. Завершает модный образ массивная цепь на груди.

Костюшкин не предлагал своим подписчикам проголосовать за одного из героев снимка. Он сообщил, что результат импровизированного конкурса красоты уже известен.

"Итак результат конкурса " Кто тут секси?" Для нас с Тарзаном @tarzan___official он не утешительный. С невероятным перевесом нас разгромил @m_galustyan!!! Вопрос, … (зачем) мы качались всю жизнь? Всем спасибо, пошел плакать", — написал певец в микроблоге…

Интернет-пользователи согласились с результатом голосования.