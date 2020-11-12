Галустян рассказал, что хотел развестись с женой

Юморист объяснил, что в его семейной жизни был тяжёлый период кризиса.

Михаил вспомнил, что их брак с супругой Викторией однажды висел на волоске.

Было это, по признанию комика, еще до того, как в семье появились дети. Непонимание между супругами возникло в первые годы их совместной жизни.

"Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании", — рассказал Галустян изданию StarHit.

Спасло брак, по признанию актёра, то, что никто из них не хотел собирать вещи и покидать семейное гнёздышко. Михаил и Виктория проверили на себе старую истину о том, что "стерпится, слюбится".

Действительно, повременив с решением о расставании, Галустян сохранил свой семейный очаг.

Галустян объяснил, что после рождения доек, всё внимание переключилось на них. При этом юморист отмечает, что в их семье осталось место для романтики. Он не устает баловать жену подарками и сюрпризами.