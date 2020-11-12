Дмитрий Певцов хочет, чтобы его похоронили рядом с сыном

Смерть 22-летнего сына очень потрясла актёра.

Уход из жизни сына Даниила заставил актёра осознать бренность бытия.

Понимание, что и он рано или поздно покинет этот мир, навела на мысль о том, что необходимо позаботится о своём уходе. Актёр решил, что хочет найти вечный покой рядом с сыном.

Певцов уже купил себе место на Троекуровском кладбище, где похоронен его внебрачный сын.

Отцовские чувства пришли к Дмитрию поздно. Он долгое время не хотел давать мальчику свою фамилию и только, когда молодой человек подрос, сердце актёра дрогнуло. Все отмечают, как сильно парень был похож на знаменитого отца.

Фотография на могильном памятники Даниила заставляет всех содрогаться, так как сына с трудом можно отличить от Певцова-старшего.

"У нас на Троекуровском так принято, многие себе могилку заранее берут, Куравлёв даже имя свое на памятнике написал, осталось только даты добавить. Дмитрий очень сына любил. Вон какой памятник ему красивый поставил, а фото вы видели там? Мальчика же от отца не отличить — одно лицо. Жалко его, конечно, упокой Господь его душу", — рассказал смотритель кладбища изданию "Экспресс-газета".

Даниил умер в 2012 году в результате несчастного случая. Парень упал с балкона третьего этажа жилого дома.