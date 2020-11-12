Владимир Конкин раскритиковал бойфренда умершей дочери

Актёр принял участие в программе "Судьба человека".

Смерть дочери заслуженного артиста России привлекла к его семье повышенное внимание общественности.

Актёр стал частным гостем на телевидении. Редакторам ток-шоу удавалось выискать в жизни отца, переживавшего смерть дочери, неприятные моменты.

Скандальным было выступление сына Конкина Ярослава, который не пожалел отца в тяжелый момент его жизни. Ярослав рассказал о том, как отец был к нему невнимателен тогда, когда ему требовалась родительская помощь.

Выступление сына на ТВ Владимир Алексеевич воспринял, как предательство. Конкин сообщил, что теперь относится к сыну, как к однофамильцу.

В передаче "Судьба человека" актёр резко высказался о бойфренде погибшей дочери.

Его неприятно удивило известие о том, что дочь София сдавала квартиру в Химках, которую он ей купил после её развода с мужем.

О том, что девушка перебралась жить к своему возлюбленному, Владимир Алексеевич узнал только после смерти дочери.

Актёр рассказал, что впервые увидел избранника Софии в Боткинской больнице.