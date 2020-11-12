Актёр принял участие в программе "Судьба человека".
Смерть дочери заслуженного артиста России привлекла к его семье повышенное внимание общественности.
Актёр стал частным гостем на телевидении. Редакторам ток-шоу удавалось выискать в жизни отца, переживавшего смерть дочери, неприятные моменты.
Скандальным было выступление сына Конкина Ярослава, который не пожалел отца в тяжелый момент его жизни. Ярослав рассказал о том, как отец был к нему невнимателен тогда, когда ему требовалась родительская помощь.
Выступление сына на ТВ Владимир Алексеевич воспринял, как предательство. Конкин сообщил, что теперь относится к сыну, как к однофамильцу.
В передаче "Судьба человека" актёр резко высказался о бойфренде погибшей дочери.
Его неприятно удивило известие о том, что дочь София сдавала квартиру в Химках, которую он ей купил после её развода с мужем.
О том, что девушка перебралась жить к своему возлюбленному, Владимир Алексеевич узнал только после смерти дочери.
Актёр рассказал, что впервые увидел избранника Софии в Боткинской больнице.
"Не знаю, как дочь угораздило взять себе в избранники вот это чучело гороховое! Не стесняюсь говорить об этом, потому что он — никто и ничто", — сказал Конкин.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.