Дима Билан рассказал о своей звёздной болезни

Исполнитель поведал, что звёздная болезнь накрыла его после победы на Евровидении в 2008 году.

Певец вспоминает, что был избалован почестями. Люди не уставали купать Билана в море внимания и любви. Ему, по его признанию, даже представители правоохранительных органов отдавали на улице честь.

Такой головокружительный успех сказался на самооценке Билана.

"Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил. Мне казалось, что я достиг своего предела и о большем мечтать не нужно!", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Билан рассказал, что с посторонними людьми продолжал вести себя вежливо, а вот близких людей не жаловал. Певец вспоминает, что родные очень страдали от его заносчивости.

Билану, по его словам, удалось переболеть звёздной болезнью. Отрезвить себя ему помогло то, что он вернулся к своим истокам, вспомнил, с чего он начинал.

Певец подчеркнул, что очень опасно останавливаться на достигнутом. Он советует начинающим артистам всегда двигаться вперёд и быть открытым для новых начинаний.