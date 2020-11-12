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В TikTok рассказали, как Леонардо Ди Каприо вытолкали из лифта

Жительница Флориды поделилась историей о оскароносном актёре в рамках флешмоба.

В TikTok рассказали, как Леонардо Ди Каприо вытолкали из лифта

Пользователям социальных сетей предлагалось рассказать курьезный случай из жизни звёзд.

Гражданка США по имени Каталина рассказала, как Ди Каприо не разрешили воспользоваться лифтом.

По словам девушки, ей брат работал личным охранником бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

Для безопасности высокопоставленного лица в одном из отелей Лас-Вегаса был выделен специальный лифт.

Леонардо Ди Каприо якобы собирался воспользоваться зарезервированным лифтом, однако охранник не разрешил ему этого сделать. Не помогла Лео даже его всемирная слава. Секьюрити госсекретаря США был непреклонен и не разрешил актёру войти в лифт.

Да вы вообще знаете, кто я такой? — по словам девушки, пытался объяснить Лео, однако охранник твёрдо следовал инструкции.

Уроженка Флориды объяснила, что телохранителю даже пришлось применить силу, чтобы не пустить в лифт актёра, который искренне не понимал, почему ему не разрешают воспользоваться подъёмным механизмом в отеле.

"У этого охранника, наверное, возник синдром вахтёра. Он наверняка почувствовал свою вселенскую значимость, дав от ворот поворот самому Ди Каприо", — прокомментировали рассказ в Сети.

 

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