Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19

Юморист пополнил список заразившихся коронавирусом.

Звезду сериала «Наша Russia» в срочном порядке переводят из Боткинской больницы в специализированную клинику №52 для больных коронавирусом.

По информации Telegram-канал «Немалахов» состояние юмориста резко ухудшилось, так как медики диагностировали значительное поражение легких. Говорится даже о том, что Светлаков находится между жизнью и смертью.

Ранее стало известно о госпитализации продюсера Сергея Дробыша и супруги Леонида Ярмольника Оксаны Ярмольник.

Многие звёзды отечественного шоу-бизнеса переболели коронавирусной инфекцией. Среди них: Анна Семенович, Гоша Куценко, Анна Натребко, Кристина Асмус и другие.

Ранее «Правда.Ру» писала, что солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва обратилась к медикам, спасшим её жизнь от тяжёлой формы коронавируса, со словами благодарности. Певица посоветовала не недооценивать COVID-19, так как болезнь отличается коварностью.