Супруг-миллионер Ольги Кабо обанкротился перед разводом

Актрисе, которая стала инициатором развода с состоятельным супругом, досталось немного совместно нажитого имущества.

Интернет-пользователи спорят о том, в какой последовательности развивались события.

Рассматриваются два варианта. Либо супруг актрисы бизнесмен Николай Разгуляев разорился, и это послужило причиной разрыва отношений после 11-летнего периода брака. В этом случае поступок Ольги Кабо не вызывает одобрения общественности.

Либо супруг, предчувствуя скорый раздел имущества, подсуетился и предстал перед судом человеком с огромными долгами. В этом случае осуждение заслуживает супруг, который старается как можно меньше оставить нажитого своей бывшей жене и сыну.

Разгуляев являлся владельцем двух компаний, которые занимались ремонтом транспортных средств. Оказалось, что за этими фирмами значатся долги в размере 362 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и признал его банкротом.