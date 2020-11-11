Дочь знаменитой певицы рассказала, какие фотографии певица считает неудачными.
Дочь обладательницы уникального джазового голоса Ангелина Миончинская опубликовала фотографию исполнительницы, на которой её мама запечатлена в профиль.
Ангелина написала, что мама убеждена, что снимки, на которых её лицо обращено в сторону, получаются неудачными. Любящая дочь уверила знаменитую маму в том, что у неё прекрасный профиль.
Девушку поддержали поклонники певицы. Они уверенно заявили, что у Ларисы Долиной не может быть неудачных ракурсов, так как она со всех сторон прекрасна и неотразима.
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