Дочь Ларисы Долиной раскрыла тайну маминых комплексов

Дочь знаменитой певицы рассказала, какие фотографии певица считает неудачными.

Дочь обладательницы уникального джазового голоса Ангелина Миончинская опубликовала фотографию исполнительницы, на которой её мама запечатлена в профиль.

Ангелина написала, что мама убеждена, что снимки, на которых её лицо обращено в сторону, получаются неудачными. Любящая дочь уверила знаменитую маму в том, что у неё прекрасный профиль.

Девушку поддержали поклонники певицы. Они уверенно заявили, что у Ларисы Долиной не может быть неудачных ракурсов, так как она со всех сторон прекрасна и неотразима.