Солистка группы "Винтаж" переболела COVID-19 в тяжёлой форме.
Певица призналась, что сама виновата в том, что подвергла себя смертельной опасности. Плетнёва рассказала, что понадеялась на то, что всё пройдёт само собой.
Так как визит к медикам постоянно откладывался, в больницу она уже попала с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.
Певица высоко оценила самоотверженный труд врачей.
"Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь, и для вас это привычное дело", — написала исполнительница в своём микроблоге.
Она сказала спасибо не только за свою жизнь, но и за то, что врачи спасли её семью и её детей.
С высоты своего печального опыта солистка дала рекомендации всем, кто недооценивает коварность коронавируса. Она объяснила, что без помощи врачей справиться нельзя.
"Самое главное — вовремя успеть!" — объяснила Плетнёва.
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