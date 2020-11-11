Анна Плетнёва сказала спасибо врачам, спасшим её жизнь

Солистка группы "Винтаж" переболела COVID-19 в тяжёлой форме.

Певица призналась, что сама виновата в том, что подвергла себя смертельной опасности. Плетнёва рассказала, что понадеялась на то, что всё пройдёт само собой.

Так как визит к медикам постоянно откладывался, в больницу она уже попала с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

Певица высоко оценила самоотверженный труд врачей.

"Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь, и для вас это привычное дело", — написала исполнительница в своём микроблоге.

Она сказала спасибо не только за свою жизнь, но и за то, что врачи спасли её семью и её детей.

С высоты своего печального опыта солистка дала рекомендации всем, кто недооценивает коварность коронавируса. Она объяснила, что без помощи врачей справиться нельзя.