Джигурда намерен пробежать по Красной площади голышом

Эпатажный актёр заявил о своём намерении устроить необычную акцию в поддержку Михаила Ефремова.

Никита Джигурда активно пытается освободить Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом, из мест лишения свободы.

Актёр не раз высказывался по поводу несправедливости обвинительного приговора, вынесенного Ефремову московским судом.

Для того, чтобы его услышали, он направил петицию на имя президента России с просьбой "помиловать невиновного" Ефремова. Джигурда объясняет, что за рулём был другой человек, а Михаил Олегович лишь стал жертвой судебной ошибки.

Никита Борисович узнал юридические тонкости, которые необходимо соблюсти для того, чтобы петиция о помиловании была рассмотрена. Джигурда объяснил, что требуется собрать сто тысяч подписей в пользу освобождения Ефремова.

Ссылку на петицию он разместил в своём Instagram, призывая всех неравнодушных оставить свою подпись для спасения опального актёра.

А для привлечения внимания к петиции Джигурда вознамерился нарушить правила общественного поведения.