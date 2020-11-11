Светличная обвинила родственников в покушении на свою жизнь

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" рассказала о нескольких эпизодах, когда её жизни угрожала опасность.

Одна из самых обворожительных актрис советского кино объяснила, что не доверяет родственникам, так как, по её мнению, они хотят завладеть её жильём.

80-летняя актриса в шоу "Пусть говорят" рассказала о криминале, который её преследует. Актриса объяснила, что однажды под предлогом интервью её выманили на улицу, где на неё упал огромный предмет, от удара которого она потеряла сознание.

Светличная уверена, что этот эпизод был подстроен намеренно.

Кроме того, советская кинодива рассказала, что однажды после визита внучки обнаружила в квартире разлитую ртуть. Пожилая женщина тоже восприняла это как покушение на собственную жизнь.

Актриса подозревает в первую очередь свою родную внучку, которая, по её убеждению, мечтает завладеть её жилплощадью.

Внучка Светланы Светличной объяснила по телефону, что у всех родственников актрисы есть жильё, поэтому они не претендуют на недвижимость знаменитой родственницы.

Актрису такие доводы не убедили.

"Пусть у нее будет пять квартир, шестая тоже не помешает. Её можно продать. Молодой семье деньги никогда не помешают", — объяснила Светличная.

По причине такого недоверия к членам собственной семьи актриса намерена завещать квартиру чужим людям.