Больную раком Заворотнюк оберегают от COVID-19

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" ведёт затворнический образ жизни.

Анастасия Заворотнюк покидает свой особняк в подмосковном посёлке Крекшине только для того, чтобы пройти необходимые медицинские процедуры.

Журналистам непросто выяснить, как живётся актрисе, потому что её близкие тщательно оберегают Заворотнюк от любых контактов извне.

Ослабленный онкологией организм Анастасии крайне уязвим. Слабый иммунитет актрисы может не справиться даже с рядовой инфекцией. В условиях пандемии Заворотнюк благоразумно оградила себя от общения с внешним миром.

Соседствует Заворотнюк со звёздами — Наташей Королёвой и Владимиром Винокуром. Актриса вынуждена гулять в пределах территории своего приусадебного участка.