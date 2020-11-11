Никита Михалков обвинил нижегородских экологов в клевете

Режиссёр обратился в правоохранительные органы с заявлением в адрес экологов.

По информации Telegram-канала Baza, Никиту Сергеевича возмутил ролик, снятый в заказнике "Тумботинский" в Павловском районе Нижегородской области.

На видео экопатруль рассказывает о вырубке ценных пород деревьев. Виновником уничтожения лесов, по мнению экологов, выступает организация, принадлежащая Никите Михалкову. Фирма изготавливает эксклюзивную мебель из редких пород деревьев.

Никита Сергеевич посчитал, что такие обвинения порочат его честное имя. Режиссёр намерен защищаться от информации, которая покушается на его честь и достоинство, с помощью закона. В полиции уже возбудили дело о клевете.