Кристина Орбакайте получила признание от YouTube

Старшая дочь Примадонны держит руку на пульсе современного прогресса.

Кристина не отстает от молодых коллег, активно развивая свои интернет-площадки.

Певица похвасталась, что её достижение отметил крупнейший видеохостинг, наградив её серебряной кнопкой YouTube.

Такую награду вручают тем "ютуб"-блогерам, численность подписчиков которых перевалила за 100-тысячную отметку. У Орбакайте в на YouTube канале на данный момент аудитория насчитывает 104 тысячи человек.

О своей маленькой победе Кристина написала в Instagram.

"Как приятно! Вас все больше, мои подписчики", — похвасталась Орбакайте в своём микроблоге.

Исполнительница на своём канале публикует клипы, видео с выступлений и интервью. Кроме того, периодически Кристина выкладывает кадры с семейного отдыха и других значимых событий своей жизни.