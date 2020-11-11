Старшая дочь Примадонны держит руку на пульсе современного прогресса.
Кристина не отстает от молодых коллег, активно развивая свои интернет-площадки.
Певица похвасталась, что её достижение отметил крупнейший видеохостинг, наградив её серебряной кнопкой YouTube.
Такую награду вручают тем "ютуб"-блогерам, численность подписчиков которых перевалила за 100-тысячную отметку. У Орбакайте в на YouTube канале на данный момент аудитория насчитывает 104 тысячи человек.
О своей маленькой победе Кристина написала в Instagram.
"Как приятно! Вас все больше, мои подписчики", — похвасталась Орбакайте в своём микроблоге.
Исполнительница на своём канале публикует клипы, видео с выступлений и интервью. Кроме того, периодически Кристина выкладывает кадры с семейного отдыха и других значимых событий своей жизни.
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