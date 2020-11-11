Шепелев рассказал, что попрощался с разгульным прошлым

Ведущий рассказал, что жизнь его стала стабильной.

С Первого канала Дмитрий Шепелев благополучно "переселился" на ТНТ. О шоу "На самом деле", с которого началась его широкая популярность, Шепелев отзывается с обидой. Ведущий сетует на то, что ему не дали возможности даже попрощаться.

Дмитрий объясняет, что ему не приходилось лично общаться с Константином Эрнстом. О том, что его отстраняют от передачи, он узнал от посредников.

Сейчас Шепелев ведёт семейную передачу "Ты как я!" на канале ТНТ.

После смерти Жанны Фриске ведущий скоро устроил свою личную жизнь. Молодой человек завёл роман с бывшей женой владельца аптек Екатериной Тулуповой, с которой они водили детей в один детский сад. Сейчас пара подыскивает квартиру для совместного проживания. Женщина взяла на себя заботу о сыне Шепелева Платоне.

Ведущий рассказал, что его утро раньше начиналось либо с активного занятия спортом, либо с бутылки вина.