Вдовец Легкоступовой выложил последние кадры с супругой

В своём Instagram-аккаунте вдовец опубликовал видео, на котором Валентина Легкоступова выступает в Китае.

"Валюша и Наша команда на закрытии Регаты в Макао. Январь 2020", — подписал видео Юрий Фирсов.

Легкоступова на видео исполняет песню на иностранном языке, затем к ней на сцену выходит сам Фирсов.

"Мне очень больно, просто невыносимо", — излил свою боль вдовец исполнительницы.

Совместная жизнь певицы Легкоступовой и яхтсмена Фирсова продлилась недолго. Пара повенчалась в июле 2020 года.

Как рассказал вдовец исполнительницы, Валентина споткнулась в ванной и получила травму головы, когда они отмечали медовый месяц дома.

Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась в больнице в возрасте 54 лет.

Дочь Легкоступовой Анетта Бриль не верит словам Фирсова, подозревая, что мать погибла, став жертвой домашнего насилия.