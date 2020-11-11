В своём Instagram-аккаунте вдовец опубликовал видео, на котором Валентина Легкоступова выступает в Китае.
"Валюша и Наша команда на закрытии Регаты в Макао. Январь 2020", — подписал видео Юрий Фирсов.
Легкоступова на видео исполняет песню на иностранном языке, затем к ней на сцену выходит сам Фирсов.
"Мне очень больно, просто невыносимо", — излил свою боль вдовец исполнительницы.
Совместная жизнь певицы Легкоступовой и яхтсмена Фирсова продлилась недолго. Пара повенчалась в июле 2020 года.
Как рассказал вдовец исполнительницы, Валентина споткнулась в ванной и получила травму головы, когда они отмечали медовый месяц дома.
Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась в больнице в возрасте 54 лет.
Дочь Легкоступовой Анетта Бриль не верит словам Фирсова, подозревая, что мать погибла, став жертвой домашнего насилия.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.