Кризис жанра и утечка кадров. Comedy Woman на грани закрытия

Одна из резиденток Comedy Woman Мария Кравченко объяснила, что шоу заморозили.

В настоящий момент, по словам участницы проекта, решается судьба шоу, в котором пытались культивировать особый женский юмор. Рассматривается возможность провести ребрендинг телевизионного проекта.

Кравченко объяснила, что продюсеры остались недовольны тем, на каком качественном уровне прошли съёмки последних шоу.

"Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может", — рассказала актриса в интервью YouTube-проекта "Эмпатия Манучи".

Эта новость крайне расстроила Марию Кравченко, которая призналась, что даже плакала, узнав печальные новости. По словам юмористки, другие участники шоу тоже крайне болезненно восприняли неприятное сообщение.

Проблемы Comedy Woman, по словам Кравченко, связаны с кризисом авторского юмора.

"Авторский ресурс — это огромная проблема для такой машины юмора", — объяснила актриса.

Проблемы в шоу проявились и на уровне взаимоотношений в коллективе. В Comedy Woman наблюдается утечка кадров. Шоу покинули Наталья Медведева, Елена Борщёва, Марина Кравец.