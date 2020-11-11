Виктора Дробыша экстренно госпитализировали с COVID-19

Решение о лечении в стационаре принято, так как состояние продюсера вызывает опасения медиков.

Telegram-канал Mash сообщает, что врачи выявили у Виктора Дробыша заболевание COVID-19. Наличие коронавируса в организме определили с помощью теста.

Обращение за медицинской помощью было несколько запоздалым, так как у представителя шоу-бизнеса началась пневмония.

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни, медики приняли решение о госпитализации музыкального деятеля.

Врачи обозначили, что по степени тяжести состояние продюсера оценивается как среднее.