Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Автор хитов Ольги Бузовой рассказал о стоимости своих услуг
Указ о назначении Артемьева помощником Мишустина подготовлен, пишут СМИ
Археологи обнаружили место последнего рыцарского поединка Генриха VIII
В Красноярске задержали студентов, поддерживающих террористов
Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус
Только два волка остались в лесах Тамбовской области
Гимнастка Севастьянова рассказала о заработках в Instagram
Цифровой эксперт объяснил, как часто нужно перезагружать смартфон
"Справедливая Россия": локдаун в виде каникул добъёт экономику

Виктора Дробыша экстренно госпитализировали с COVID-19

Решение о лечении в стационаре принято, так как состояние продюсера вызывает опасения медиков.

Telegram-канал Mash сообщает, что врачи выявили у Виктора Дробыша заболевание COVID-19. Наличие коронавируса в организме определили с помощью теста.

Обращение за медицинской помощью было несколько запоздалым, так как у представителя шоу-бизнеса началась пневмония.

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни, медики приняли решение о госпитализации музыкального деятеля.

Врачи обозначили, что по степени тяжести состояние продюсера оценивается как среднее.

Последние материалы
Восемь самолётов с миротворцами вылетели в Армению
Почему на Западе заговорили об угрозе Третьей мировой
Власть не может дать народу "светлое будущее"
ВОЗ сообщила о новом "рекорде" по числу заражений COVID-19
Автор хитов Ольги Бузовой рассказал о стоимости своих услуг
Указ о назначении Артемьева помощником Мишустина подготовлен, пишут СМИ
Археологи обнаружили место последнего рыцарского поединка Генриха VIII
В Красноярске задержали студентов, поддерживающих террористов
Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус
Кризис жанра и утечка кадров. Comedy Woman на грани закрытия
Популярное
Мир. Новости мира
"Гори в аду": Симоньян резко высказалась в адрес Пашиняна

Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.

"Гори в аду": Симоньян резко высказалась в адрес Пашиняна
БелАЭС приостановила работу из-за взрыва трансформаторов
Новости Белоруссии
БелАЭС приостановила работу из-за взрыва трансформаторов
Новости футбола
СМИ назвали имя девушки, "слившей" видео с Дзюбой
Бывший СССР
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Игорь Буккер Чем угрожают черные дыры Игорь Буккер Василий Амирджанов "Роскосмос" начал продвигать песни Дмитрия Рогозина Василий Амирджанов Любовь Степушова А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли? Любовь Степушова
Комментарии
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Гимнастка Севастьянова рассказала о заработках в Instagram
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Прошлое "Роскосмоса" тянет к грешной земле
Депутат Мосгордумы: расходы на реновацию надо максимально сократить
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Чиновники неэффективно тратят "народные деньги" ФНБ
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
"Спасители России", часть вторая. И явно не последняя
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Лондон готов воевать с Россией на Украине
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников