Решение о лечении в стационаре принято, так как состояние продюсера вызывает опасения медиков.
Telegram-канал Mash сообщает, что врачи выявили у Виктора Дробыша заболевание COVID-19. Наличие коронавируса в организме определили с помощью теста.
Обращение за медицинской помощью было несколько запоздалым, так как у представителя шоу-бизнеса началась пневмония.
Чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни, медики приняли решение о госпитализации музыкального деятеля.
Врачи обозначили, что по степени тяжести состояние продюсера оценивается как среднее.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.