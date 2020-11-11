До самых преклонных лет Валерию Леонтьеву удается соответствовать своему сценическому образу Казановы.
71-летний исполнитель поражал всех своей моложавостью и несгибаемостью.
Певец отправился по делам в Объединённые Арабские Эмираты, где его сфотографировали поклонники. Худоба Валерия Леонтьева напугала интернет-пользователей. По мнению фолловеров, Валерий Яковлевич выглядит изнурённым и истощённым. Наряд певца стал Леонтьеву велик.
В ответ на вопросы обеспокоенных поклонников исполнителя откликнулся концертный директор Леонтьева Борис Чигирёв объяснил, что с певцом всё в порядке.
По словам Чигирёва, стройность Валерия — результат упорной работы над собой. Директор объяснил, что на карантине Валерий Яковлевич набрал лишние килограммы, однако сумел оперативно привести себя в форму.
"Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно", — объяснил Чигарев.
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