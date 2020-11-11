Фотография исхудавшего Леонтьева напугала поклонников

До самых преклонных лет Валерию Леонтьеву удается соответствовать своему сценическому образу Казановы.

71-летний исполнитель поражал всех своей моложавостью и несгибаемостью.

Певец отправился по делам в Объединённые Арабские Эмираты, где его сфотографировали поклонники. Худоба Валерия Леонтьева напугала интернет-пользователей. По мнению фолловеров, Валерий Яковлевич выглядит изнурённым и истощённым. Наряд певца стал Леонтьеву велик.

В ответ на вопросы обеспокоенных поклонников исполнителя откликнулся концертный директор Леонтьева Борис Чигирёв объяснил, что с певцом всё в порядке.

По словам Чигирёва, стройность Валерия — результат упорной работы над собой. Директор объяснил, что на карантине Валерий Яковлевич набрал лишние килограммы, однако сумел оперативно привести себя в форму.