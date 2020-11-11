Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился

Реакция на скандал с капитаном сборной России по футболу у лидера группы "Ленинград" была молниеносной.

Сергей Шнуров, который последнее время общается со своими подписчиками на языке рифм, тут же сочинил по поводу ситуации Дзюбы довольно беспощадный стихотворный памфлет.

Исполнитель не пощадил футболиста, ставшего жертвой преступного слива информации личного характера.

Такое сочинительство на злобу дня не нашло одобрения подписчиков солиста группы "Ленинград".

"Не знаю почему вы решили это высмеять, но это дикое унижение, когда личные записи попадают в публичный доступ. Это низкий поступок того, кому посвящено это видео. Странно, что вам всем здесь смешно", — написали фолловеры под постом со злыми стихами Шнурова.

К этому укору присоединились тысячи интернет-пользователей.

Сергей Шнуров прислушался к мнению общественности, поэтому вдогонку написал ещё одно стихотворение, на это раз оправдывающее нападающего ФК "Зенит".