Довольно курьёзная ситуация сложилась в медиапространстве в последние дни.
Они говорят: "Прекратите!" И сами же начинают…
Сотни представителей отечественного шоу-бизнеса вступились за нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбу.
Почти все российские звёзды посчитали нужным противостоять обвинениям интернет-моралистов.
Неуверенные голоса осуждающих поступок капитана сборной России по футболу заглохли под неистовыми криками защищающих.
Интернет-пользователи, которых обошел стороной скандал, были осведомлены об инциденте благодаря громким выступлениям с Instagram-трибун представителей селебрити.
Артисты, музыканты, ведущие один за другим высказывались по поводу случившегося. Некоторые ограничились письменными комментариями. Среди них — Светлана Лобода, Наташа Королёва, Мария Кожевникова, Бари Алибасов, Филипп Киркоров.
Все в один голос заявляли, что не видят в действиях Дзюбы того, за что следовало бы наказывать.
"Горячая" поддержка
Более отчаянные персоны шоу-бизнеса сняли провокативные фото и видео. "Горячую" поддержку футболисту оказали Максим Виторган, Никита Джигурда, Илья Соболев, Андрей Малахов, Варвара Шмыкова.
Ксения Собчак сработала на опережение, сфотографировав свою пятую точку ещё до того, как разгорелся скандал с Дзюбой.
Мемы и троллинг
До многих интернет-пользователей так и не дошло ни одного слова против Дзюбы: все пространство социальных сетей заполонили яростные крики поддержки.
Снобам и любителям травить оступившихся просто не оставили шансов возвысить голос. Функцию троллей незаметно для себя взяли звёзды.
Троллинг на тему конфуза Дзюбы трансформировался в интернет-мемы. Топовым мемом в пабликах стала шутка о том, что Дзюбу дисквалифицировали "за игру руками".
Тушат пожар керосином
Посты в поддержку футболиста тоже получаются на грани троллинга. Звёзды с трудом сдерживают улыбку, подставляя дружеское плечо своему собрату.
Высказывания известных личностей о том, что история спортсмена слишком личная, чтобы ее обсуждать, становятся настолько навязчивыми, что действуют с противоположным эффектом.
Среди однообразных высказываний оригинальным выглядит пост Шнурова, не удержавшегося от шуток над футболистом, который вляпался в неприятную историю.
"Да, давайте еще несколько стихов посвятим, чтоб уж наверняка сходили и посмотрели те, кто не видел", — комментируют посты лидера группы "Ленинград" фолловеры.
Мнение главного нарушителя моральных устоев
И только один беспечный Панин, греющийся под нежным солнцем Испании, с опозданием откликнулся на вести из России.
Внезапно пробудившийся от неги актёр, обретший славу главного нарушителя моральных устоев, прокомментировал разразившийся на родине скандал.
"Сижу тут в Испании. Полез Instagram. Вдруг какие-то сообщения посыпались — Дзюба, Дзюба Дзюба! Я не сразу понял, кто такой Дзюба, о ком идет речь. Потом залез в ленту новостей — "Алексей Панин новости"….Я в Испании у меня нет никакого зла ни на что. Я так далек от того, что происходит в России — от этого говна. Насколько же российская пресса превратилась в дно. Это на грани добра и зла. На полном серьезе обсуждают такие вещи…", — высказался Панин в своём микроблоге.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.