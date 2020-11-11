"Я далек от этого говна". Панин высказался о скандале с Дзюбой

Довольно курьёзная ситуация сложилась в медиапространстве в последние дни.

Они говорят: "Прекратите!" И сами же начинают…

Сотни представителей отечественного шоу-бизнеса вступились за нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбу.

Почти все российские звёзды посчитали нужным противостоять обвинениям интернет-моралистов.

Неуверенные голоса осуждающих поступок капитана сборной России по футболу заглохли под неистовыми криками защищающих.

Интернет-пользователи, которых обошел стороной скандал, были осведомлены об инциденте благодаря громким выступлениям с Instagram-трибун представителей селебрити.

Артисты, музыканты, ведущие один за другим высказывались по поводу случившегося. Некоторые ограничились письменными комментариями. Среди них — Светлана Лобода, Наташа Королёва, Мария Кожевникова, Бари Алибасов, Филипп Киркоров.

Все в один голос заявляли, что не видят в действиях Дзюбы того, за что следовало бы наказывать.

"Горячая" поддержка

Более отчаянные персоны шоу-бизнеса сняли провокативные фото и видео. "Горячую" поддержку футболисту оказали Максим Виторган, Никита Джигурда, Илья Соболев, Андрей Малахов, Варвара Шмыкова.

Ксения Собчак сработала на опережение, сфотографировав свою пятую точку ещё до того, как разгорелся скандал с Дзюбой.

Мемы и троллинг

До многих интернет-пользователей так и не дошло ни одного слова против Дзюбы: все пространство социальных сетей заполонили яростные крики поддержки.

Снобам и любителям травить оступившихся просто не оставили шансов возвысить голос. Функцию троллей незаметно для себя взяли звёзды.

Троллинг на тему конфуза Дзюбы трансформировался в интернет-мемы. Топовым мемом в пабликах стала шутка о том, что Дзюбу дисквалифицировали "за игру руками".

Тушат пожар керосином

Посты в поддержку футболиста тоже получаются на грани троллинга. Звёзды с трудом сдерживают улыбку, подставляя дружеское плечо своему собрату.

Высказывания известных личностей о том, что история спортсмена слишком личная, чтобы ее обсуждать, становятся настолько навязчивыми, что действуют с противоположным эффектом.

Среди однообразных высказываний оригинальным выглядит пост Шнурова, не удержавшегося от шуток над футболистом, который вляпался в неприятную историю.

"Да, давайте еще несколько стихов посвятим, чтоб уж наверняка сходили и посмотрели те, кто не видел", — комментируют посты лидера группы "Ленинград" фолловеры.

Мнение главного нарушителя моральных устоев

И только один беспечный Панин, греющийся под нежным солнцем Испании, с опозданием откликнулся на вести из России.

Внезапно пробудившийся от неги актёр, обретший славу главного нарушителя моральных устоев, прокомментировал разразившийся на родине скандал.