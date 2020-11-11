Ксения Бородина рассказала о своих финансовых запросах

Ведущая "Дома-2" в ответ на вопрос о необходимом для неё денежном минимуме прочитала всем диванным мечтателям лекцию о том, как нелегко зарабатывать деньги.

Девушка объяснила хейтерам, что были времена, когда она после развода с мужем еле-еле сводила концы с концами.

Ксения Борондина вспомнила, как снимала квартиру за 120 тысяч рублей в месяц. Сейчас медийная личность, которая входит в топ-5 звёзд с солидными заработками за счёт рекламы в Instagram, с содроганием вспоминает период своей жизни, когда ей приходилось подрабатывать диджеем. По словам Ксении, деньги давались ей тяжело.

Всем завистникам Бородина объяснила, что не сидит сложа руки. Своё финансовое благополучие она заслужила по праву, так как самоотверженно трудилась.

"Не высыпалась и работала как лошадь 24/7. Чтобы всего достичь. Придумывала проекты. Строила планы. Поэтому мне смешно слушать, когда говорят, чего бы я могла и не могла", — объяснила ведущая.

Ксения Кимовна призналась, что согласится повторить диджейское прошлое только за очень большие деньги.

"Мне этих гастролей на всю жизнь хватило", — поделилась она.

Ранее "Правда.Ру" писала, что супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева объявила, что вполне бы смогла прожить на сумму в 50 тысяч в месяц.