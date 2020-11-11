Автор хитов Ольги Бузовой рассказал о стоимости своих услуг

Поющая телеведущая Ольга Бузова не скупится на то, чтобы приобрести очередную "ударную" композицию.

По словам автора песен Бузовой Паши Климата, он берёт за свои песни тысячи долларов.

За то, чтобы в очередной раз порадовать публику новой композицией, Бузова обращается к профессионалам.

Паша Климат, который проживает на Украине, является автором многих песен, которые исполняют такие звёзды, как Клава Кока, Елена Темникова, Глюкоза, Лолита.

Композитор и поэт-песенник работает в соавторстве с Николаем Журавлёвым.

"Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии", — объясняет Климат.

Павел рассказал, что для него материальный аспект творчества не имеет первостепенного значения. Он признался, что иногда отказывается от заманчивых в финансовом плане предложений, так как ему не нравится концепция проекта. Когда же тема приходится автору по душе, он, по его собственному признанию, с радостью берётся за реализацию идеи, соглашаясь на относительно небольшие гонорары.