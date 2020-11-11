Поющая телеведущая Ольга Бузова не скупится на то, чтобы приобрести очередную "ударную" композицию.
По словам автора песен Бузовой Паши Климата, он берёт за свои песни тысячи долларов.
За то, чтобы в очередной раз порадовать публику новой композицией, Бузова обращается к профессионалам.
Паша Климат, который проживает на Украине, является автором многих песен, которые исполняют такие звёзды, как Клава Кока, Елена Темникова, Глюкоза, Лолита.
Композитор и поэт-песенник работает в соавторстве с Николаем Журавлёвым.
"Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии", — объясняет Климат.
Павел рассказал, что для него материальный аспект творчества не имеет первостепенного значения. Он признался, что иногда отказывается от заманчивых в финансовом плане предложений, так как ему не нравится концепция проекта. Когда же тема приходится автору по душе, он, по его собственному признанию, с радостью берётся за реализацию идеи, соглашаясь на относительно небольшие гонорары.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.