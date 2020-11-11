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У вдовы Шона Коннери возникли проблемы с законом

Вдове культового британского актера грозит наказание в виде штрафа в размере 27 миллионов долларов или лишение свободы.

У вдовы Шона Коннери возникли проблемы с законом

91-летнюю женщину по имени Мишелин Рокбрюн, которая недавно потеряла мужа, обвиняют в мошенничестве в сфере налогового законодательства.

Адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть советников уже заключены под стражу по делу, которое касается продажи дома супружеской четы.

Сам Коннери несколько лет назад объяснял, что недвижимость была снесена, чтобы возвести на этом месте 70 квартир. Это являлось нарушением правил, которые разрешали возведение на данном участке только пяти квартир.

"Официальные запросы дважды отправлялись на Багамы, чтобы уведомить Мишелин об обвинительном заключении и назначенном судебном разбирательстве против нее, но испанские официальные лица еще не получили ответа", — сообщает издание The Sun.

Примечательно, что делу снова дали ход после смерти Шон Коннери.

 

 

 

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